Лионель Месси продолжает воевать, чтобы покинуть Барселону – аргентинец столкнулся с новым врагом.

Официальный ответ Ла Лиги не понравится Месси и его представителям – пункт о клаусуле в размере 700 млн евро остается действительным, сообщает журналист Гильерме Балаге в своем твиттере.

Месси официально ответил Ла Лиге насчет 700 миллионов – он до сих пор хочет уйти, а война с Барселоной продолжается

Ранее отец Месси обратился к руководству испанского чемпионата с заявлением, что пункт о сумме выкупа Лионеля считается действительным после завершения сезона 2019/20.

Напомним, в Испании разгорелся настоящий скандал из-за желания 33-летнего аргентинца покинуть каталонский гранд. СМИ называют Манчестер Сити вероятным претендентом на Лионеля.

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