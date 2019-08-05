toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Месси оценил перспективы Барселоны в новом сезоне

06:00 199 Читати українською
Месси оценил перспективы Барселоны в новом сезоне
Лионель Месси / Reuters

Звездный аргентинец назвал главные цели команды на сезон 2019/20.

"Сейчас сложно что-то говорить после прошлого сезона. Я не жалею ни о чем. Могу повторить то, что сказал перед началом предыдущей кампании. Я верю в эту команду, в этих игроков и в этот тренерский штаб.

Барселона хочет выиграть все трофеи в сезоне 2019/20, – Бартомеу

Я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все трофеи. Мы расстроены из-за того, что произошло в прошлом сезоне. Мы выиграли Ла Лигу в восьмой раз за последние 11 лет. Это было бы замечательно для любого другого клуба.

Барса всегда борется за все трофеи, и этот год не будет исключением. Мы начинаем сезон с новыми ожиданиями, я надеюсь, что фанаты будут поддерживать нас как и прежде", – цитирует Лионеля Месси Mundo Deportivo.

Напомним, в сезоне 2018/19 каталонцы ограничились победой только в чемпионате Испании.

Барселона дожала Арсенал в матче за Кубок Гампера-2019 – исторический рекорд зрителей и супергол Суареса

blog_ava
Шедевр Суареса и позорный автогол Мейтленд-Найлса в видеообзоре матча Барселона – Арсенал – 2:1
00:11
369
Теги
Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
8
час
:
33
мин
Арарат-Армения
18:00
Сабуртало
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук