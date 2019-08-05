Месси оценил перспективы Барселоны в новом сезоне

Звездный аргентинец назвал главные цели команды на сезон 2019/20.

"Сейчас сложно что-то говорить после прошлого сезона. Я не жалею ни о чем. Могу повторить то, что сказал перед началом предыдущей кампании. Я верю в эту команду, в этих игроков и в этот тренерский штаб.

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Я не сомневаюсь, что вместе мы снова будем бороться за все трофеи. Мы расстроены из-за того, что произошло в прошлом сезоне. Мы выиграли Ла Лигу в восьмой раз за последние 11 лет. Это было бы замечательно для любого другого клуба.

Барса всегда борется за все трофеи, и этот год не будет исключением. Мы начинаем сезон с новыми ожиданиями, я надеюсь, что фанаты будут поддерживать нас как и прежде", – цитирует Лионеля Месси Mundo Deportivo.

Напомним, в сезоне 2018/19 каталонцы ограничились победой только в чемпионате Испании.

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