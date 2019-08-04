"Барселона хочет выиграть все трофеи в сезоне 2019/20", – Бартомеу

Президент каталонцев не скрывает своих амбиций на новый сезон.

"Перед нами стоит большой вызов. Мы должны продолжить большую эру успеха нашего клуба. Мы хотим выиграть все трофеи в этом сезоне. И именно поэтому мы сделали наш состав еще сильнее.

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Теперь он стал еще более экстраординарным, более мощным. У этой команды большой потенциал. Мы купили Гризманна, де Йонга, Нето, у нас есть молодежь, которая может сделать нас еще сильнее. А во главе нашей команды Лео Месси – лучший игрок в истории футбола.

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Мы главный и самый успешный спортивный бренд мира. Барселона – это современный клуб, верный своим традициям и ценностям", – заявил Бартомеу в комментарии Marca.