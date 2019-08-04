toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Барселона хочет выиграть все трофеи в сезоне 2019/20", – Бартомеу

19:05 19 Читати українською
"Барселона хочет выиграть все трофеи в сезоне 2019/20", – Бартомеу
Бартомеу / Фото официального сайта Барселоны

Президент каталонцев не скрывает своих амбиций на новый сезон.

"Перед нами стоит большой вызов. Мы должны продолжить большую эру успеха нашего клуба. Мы хотим выиграть все трофеи в этом сезоне. И именно поэтому мы сделали наш состав еще сильнее.

Симеоне обвинил Реал в отсутствии собственного стиля

Теперь он стал еще более экстраординарным, более мощным. У этой команды большой потенциал. Мы купили Гризманна, де Йонга, Нето, у нас есть молодежь, которая может сделать нас еще сильнее. А во главе нашей команды Лео Месси – лучший игрок в истории футбола.

Барселона объявила о трансфере Фирпо – известна сумма сделки и клаусула игрока

Мы главный и самый успешный спортивный бренд мира. Барселона – это современный клуб, верный своим традициям и ценностям", – заявил Бартомеу в комментарии Marca.

blog_ava
Львов – Динамо: Киев развивает новый почерк, неожиданная персона матча, ответ Брюгге, от которого веет удовольствием
01:43
3655
Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
мин
Шахтер
19:30
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук