Барселона дожала Арсенал в матче за Кубок Гампера-2019 – исторический рекорд зрителей и супергол Суареса

Барселона победила Арсенал Лондон (2:1) в матче на традиционный Кубок Гампера. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч. Кубок Гампера-2019

Барселона – Арсенал – 2:1

Голы: Майтланд-Найлз (авт.), 69, Луис Суарес, 90 – Обамеянг, 36

Барселона проиграла Челси, после чего насухо переиграла команду Иньесты и Вильи (Виссел Кобе). Арсенал провел гораздо больше матчей. За неделю до старта лондонцев против Нюкасла в АПЛ 2019/20 баланс команды Эмери таков: 3 победы, одна проигранная дуэль и по победе и поражении в серии пенальти. Каталонцы выиграли 6 последних трофеев Гампера, в последний раз уступив Сампдории в 2012-м. Также "сине-гранатовые" проиграли последний матч Кубка, который разыгрывают на Камп Ноу, против английской команды (Манчестер Сити в 2009-м).

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98,812 people in the Camp Nou ... the biggest crowd EVER for the Gamper!

Barça fans ... You're great!

#GamperFest pic.twitter.com/rJ1DJLJjct — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2019

Отметим, что поединок посетили 98 812 зрителей – исторический рекорд на Кубке Гампера, который никогда не знал такого ажиотажа. Это был дебютный матч перед новой родной публикой Фрэнки де Йонга и Антуана Гризманна. Француз был активен, но результативными действиями не отметился – забил только из офсайда.

Команда Эмери добротно выглядела большинство матча, однако несколько посыпалась после нелепого автогола, когда защитник так пасовал вратарю, что снаряд прошел мимо в сетку. В первом же тайме Озил роскошно разорвал оборону Барсы, а Обамеянг в несколько касаний послал мяч в ворота.

Каталонцы создавали больше моментов, но об особом доминировании без Месси на поле речи не шло. А ради победы пришлось выпустить Луиса Суареса. Уругваец принял заброс Серхио Роберто и эффектно пробил в прыжке с лета.