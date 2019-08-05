Мессі оцінив перспективи Барселони в новому сезоні

Зірковий аргентинець назвав головні цілі команди на сезон 2019/20.

"Зараз складно щось говорити після минулого сезону. Я не шкодую ні про що. Можу повторити те, що сказав перед початком попередньої кампанії. Я вірю в цю команду, в цих гравців і в цей тренерський штаб.

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Я не сумніваюся, що разом ми знову будемо боротися за всі трофеї. Ми засмучені через те, що сталося в минулому сезоні. Ми виграли Ла Лігу в восьмий раз за останні 11 років. Це було б чудово для будь-якого іншого клубу.

Барса завжди бореться за всі трофеї, і цей рік не буде винятком. Ми починаємо сезон з новими очікуваннями, я сподіваюся, що фанати будуть підтримувати нас як і раніше", – цитує Ліонеля Мессі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 каталонці обмежилися перемогою лише в чемпіонаті Іспанії.

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