"С ПСЖ все сложно. Не хочу делать резкие заявления по поводу тренера, ведь знаю, что практически невозможно удержать раздевалку и делать что-то особенное с теми, кто есть.

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Есть три игрока, которые могут делать то, что хотят. Они и делают то, что хотят, а остальные должны защищаться и компенсировать это. У ПСЖ большой беспорядок, но с этим ничего не поделаешь. Если Неймар, Мбаппе и Месси готовы играть, то приходится выпускать их.

Тогда в чем вина тренера? Для меня – ни в чем. Мы видели отчаянные попытки Лорана Блана, видели Комбуаре, Эмери и Тухеля – все то же самое, хотя тогда думали, что они все слабые тренеры. Впрочем, в прошлом сезоне один из них выиграл Лигу Европы, другой – Лигу чемпионов. Знаете, я не буду критиковать Почеттино, потому что если он уйдет и выиграет Лигу чемпионов со следующим клубом, возможно, некоторые люди начнут замечать проблемы в ПСЖ", – заявил Лебеф в эфире ESPN.

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