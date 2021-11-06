"Мессі, Неймар і Мбаппе роблять, що хочуть – у ПСЖ великий безлад": чемпіон світу співчуває становищу Почеттіно
Екс-захисник Челсі та збірної Франції Франк Лебеф став на захист тренера ПСЖ Маурісіо Почеттіно, якому доводиться давати раду із суперзірковим нападом.
"Із ПСЖ все складно. Не хочу робити різкі заяви щодо тренера, адже знаю, що практично неможливо втримати роздягальню і робити щось особливе з тими, хто є.
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Є три гравці, які можуть робити те, що хочуть. Вони і роблять те, що хочуть, а решта має захищатися і компенсувати це. У ПСЖ великий безлад, але з цим нічого не вдієш. Якщо Неймар, Мбаппе і Мессі готові грати, то доводиться їх випускати.
Тоді в чому вина тренера? Для мене – ні в чому. Ми бачили відчайдушні спроби Лорана Блана, бачили Комбуаре, Емері і Тухеля – все те саме, хоча тоді думали, що вони всі паскудні тренери. Втім, минулого сезону один із них виграв Лігу Європи, інший – Лігу чемпіонів. Знаєте, я не буду критикувати Почеттіно, бо якщо він піде і виграє Лігу чемпіонів з наступним клубом, можливо, деякі люди почнуть помічати проблеми в ПСЖ", – заявив Лебеф у ефірі ESPN.
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