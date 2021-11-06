"Із ПСЖ все складно. Не хочу робити різкі заяви щодо тренера, адже знаю, що практично неможливо втримати роздягальню і робити щось особливе з тими, хто є.

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Є три гравці, які можуть робити те, що хочуть. Вони і роблять те, що хочуть, а решта має захищатися і компенсувати це. У ПСЖ великий безлад, але з цим нічого не вдієш. Якщо Неймар, Мбаппе і Мессі готові грати, то доводиться їх випускати.

Тоді в чому вина тренера? Для мене – ні в чому. Ми бачили відчайдушні спроби Лорана Блана, бачили Комбуаре, Емері і Тухеля – все те саме, хоча тоді думали, що вони всі паскудні тренери. Втім, минулого сезону один із них виграв Лігу Європи, інший – Лігу чемпіонів. Знаєте, я не буду критикувати Почеттіно, бо якщо він піде і виграє Лігу чемпіонів з наступним клубом, можливо, деякі люди почнуть помічати проблеми в ПСЖ", – заявив Лебеф у ефірі ESPN.

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