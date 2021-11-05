Месси до сих пор не может играть, а Рамос близок к возвращению – ПСЖ обновил статус травмированных звезд
ПСЖ в ближайшее время не сможет рассчитывать на многих игроков основного состава.
Французский гранд на своем официальном сайте сообщил последнюю информацию из лазарета.
ПСЖ может досрочно расторгнуть контракт с Рамосом – испанец еще не сыграл ни одного матча за парижан
– Лионель Месси продолжает лечение из-за боли в колене и дискомфорта подколенного сухожилия;
– Леандро Паредес сейчас тренируется только в зале;
– Серхио Рамос должен возобновить работу в общей группе на следующей неделе;
– Марко Верратти также продолжает реабилитацию. Возврат ожидается уже после международной паузы;
– Рафинья отбудет 5-дневный курс лечения из-за боли в правом бедре;
– Преснель Кимпембе проведет 10 дней в тренировочном центре и будет лечить травму подколенного сухожилия.
6 ноября ПСЖ сыграет против Бордо в рамках чемпионата Франции, после чего начнется двухнедельная пауза на сборные.
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