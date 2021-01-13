Приход Маурисио Почеттино в ПСЖ может приблизить давнюю мечту шейхов – трансфер Лео Месси. Аргентинский специалист находится в прекрасных отношениях с 33-летним форвардом, который до сих пор не продлил контракт с "блаугранас". Представители 6-кратного обладателя ЗМ внимательно выслушали предложение Аль-Хелаифи, уверяют испанские СМИ. Первый раунд переговоров якобы состоялся в стенах генерального консульства Катара в Барселоне. Отсюда же резонансный спич Неймара после поединка на Олд Траффорд: "Мое самое большое желание – снова поиграть вместе с Месси. Надеюсь, мы сделаем это в следующем сезоне".

Париж достиг полного консенсуса относительно приглашения "блохи" на уровне руководства и тренерского штаба. Однако Почеттино намерен освежить атаку "красно-синих" сразу двумя звездными снайперами. Речь идет о Серхио Агуэро. Если верить инсайду Canal Plus France, новоиспеченный тренер ПСЖ лично советовал спортивному директору – Леонардо – подписать лучшего бомбардира в истории Манчестер Сити. Мол, тот идеально вписывается в игровую философию тренера, не ограничиваясь работой непосредственно перед воротами соперника как Икарди или Мойзе. К слову, положение обоих выглядит безнадежно. Молодой итальянец скорее всего вернется в Эвертон, а муж скандальной Ванды Нары – в Италию.

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Дальше – самое интересное. Чемпионам Франции придется существенно разгружать зарплатную ведомость, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей УЕФА. Тем более после недавнего расследования, когда ПСЖ только чудом выбрался сухим из воды. Да, аргентинские кумовья изменили бы прописку бесплатно, но ни один клуб Европы не потянет колоссальный суммарный оклад четырех "космонавтов" – Месси (50 млн евро), Неймара (37), Мбаппе (21) и Агуэро (16). Поэтому у парижан остается всего два варианта – частично платить в "конверте" незадекларированными нефтедолларами, тем самым подвергаясь условной дисквалификации, или же указать на дверь кому-то из дуэта Мбаппе-Неймар. И Париж, похоже, выбирает второе!

Четвертым лишним оказался 22-летний француз, шокирует AS, ссылаясь на собственные источники во французском гранде. Поч якобы готов пожертвовать самым ценным активом ПСЖ ради галактического триденте Неймар-Кун-Месси. Более того, бывший коуч Тоттенхэма не считает Мбаппе системообразующим игроком. И поведение звездного воспитанника парижан заставляет Аль-Хелаифи серьезно пересмотреть приоритеты. Килиан игнорирует призывы руководства клуба о продлении соглашения. Последняя попытка таких контактов потерпела крах еще в начале декабря – футболист наотрез отказывается садиться за стол переговоров.

Леонардо подозревает, что за поведением француза стоит один конкретный клуб... с Флорентино Пересом у штурвала. Впрочем с появлением столь вкусных опций как Месси и Агуэро шейхи не собираются наглухо закрываться. Если Мбаппе твердо решил уйти – 200 миллионов евро и до свидания. "Бланкос" не ожидают никаких подачек. ПСЖ попытается заработать как можно больше, несмотря на то что контракт нападающего завершается летом 2022-го. Это принципиальный вопрос для богатых владельцев клуба – не только дорого покупать, но и выгодно продавать. Вопрос в том, может ли себе позволить Мадрид безумно дорогой трансфер после всех убытков, вызванных пандемией. Испанская пресса уже все подсчитала.

Эта операция полностью амортизировалась бы за 5 лет, подчеркивает Marca. То есть, каждый сезон Мбаппе на Бернабеу – это 40 млн евро + зарплата. Вполне приемлемая сумма для Флорентино, принимая во внимание тот факт, что клуб заработал 100 милоионов на трансферах и серьезно не тратился. Реконструкция Бернабеу? Мадридцы оформили кредит на полмиллиарда евро, которые нужно вернуть в течение 30 лет. Фактически строительство не затрагивает спортивный проект, все продумано до последней мелочи. В конце концов болельщики рано или поздно вернутся на трибуны, а сверхсовременная арена будет приносить значительно больше денег, чем раньше.

Зарплата Мбаппе также не стала бы проблемой. Если Реал избавится от лишнего балласта, в частности Бэйла с Иско, то получит дополнительные 25 миллионов. Здесь верят, что ситуация с коронавирусом нормализуется к началу следующего сезона, а доходы клуба вернутся на уровень 800-900 млн евро. Но самое главное, что Перес получил слово самого игрока – Мбаппе вроде бы пообещал президенту заморозить переговоры с ПСЖ до лета, пока "бланкос" подготовят адекватное предложение. Правда, не все зависит только от него. Это уравнение с тремя неизвестными.

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