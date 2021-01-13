Прихід Маурісіо Почеттіно в ПСЖ може наблизити давню мрію шейхів – трансфер Лео Мессі. Аргентинський фахівець перебуває у чудових стосунках із 33-річним форвардом, який досі не продовжив контракт з "блаугранас". Представники 6-разового володаря ЗМ уважно вислухали пропозицію Аль-Хелаїфі, запевняють іспанські медіа. Перший раунд перемовин начебто відбувся у стінах генерального консульства Катару в Барселоні. Звідси ж резонансний спіч Неймара після поєдинку на Олд Траффорд: "Моє найбільше бажання – знову пограти разом з Мессі. Сподіваюсь, ми зробимо це у наступному сезоні".

Париж досяг повного консенсусу щодо запрошення "блохи" на рівні керівництва і тренерського штабу. Однак Почеттіно має намір освіжити атаку "червоно-синіх" одразу двома зірковими снайперами. Мова йде про Серхіо Агуеро. Якщо вірити інсайду Canal Plus France, новоспечений керманич ПСЖ особисто радив спортивному директору – Леонардо – підписати найкращого бомбардира в історії Манчестер Сіті. Мовляв, той ідеально вписується в ігрову філософію тренера, не обмежуючись роботою безпосередньо перед воротами суперника як Ікарді або Мойзе. До слова, становище обох виглядає безнадійно. Молодий італієць найпевніше повернеться в Евертон, а чоловік скандальної Ванди Нари – в Італію.

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Далі – найцікавіше. Чемпіонам Франції доведеться суттєво розвантажувати зарплатну відомість, аби вписатись у рамки фінансового фейр-плей УЄФА. Тим паче після недавнього розслідування, коли ПСЖ тільки дивом вибрався сухим із води. Так, аргентинські куми змінили б прописку безкоштовно, але жоден клуб Європи не потягне колосальний сумарний оклад чотирьох "космонавтів" – Мессі (50 млн євро), Неймара (37), Мбаппе (21) та Агуеро (16). Тому в парижан залишається всього два варіанти – частково платити в "конверті" незадекларованими нафтодоларами, тим самим наражаючись на умовну дискваліфікацію, або ж вказати на двері комусь з дуету Мбаппе-Неймар. І Париж, схоже, обирає друге!

Четвертим зайвим виявився 22-річний француз, шокує AS, посилаючись на власні джерела у паризькому гранді. Поч нібито готовий пожертвувати найціннішим активом ПСЖ заради галактичного тріденте Неймар-Кун-Мессі. Ба більше, колишній коуч Тоттенхему не вважає Мбаппе системотворчим гравцем. Та й поведінка зіркового вихованця парижан змушує Аль-Хелаїфі серйозно переглянути пріоритети. Кіліан ігнорує усі заклики керівництва щодо продовження угоди. Остання спроба таких контактів зазнала краху ще на початку грудня – футболіст навідріз відмовляється сідати за стіл переговорів.

Леонардо підозрює, що за поведінкою француза стоїть один конкретний клуб... з Флорентіно Пересом біля штурвалу. Утім з появою настільки смачних опцій як Мессі та Агуеро шейхи не збираються наглухо зачинятись. Якщо Мбаппе твердо вирішив піти – 200 мільйонів євро і до побачення. "Бланкос" не очікують жодних подачок. ПСЖ спробує заробити якомога більше попри те що контракт нападника завершується влітку 2022-го. Це принципове питання для заможніх власників клубу – не лише дорого купувати, але й вигідно продавати. Питання в тому, чи може собі дозволити Мадрид шалено дорогий трансфер після усіх збитків, спричинених пандемією. Іспанська преса вже все підрахувала.

Ця операція повністю амортизувалася б за 5 років, підкреслює Marca. Тобто, кожен сезон Мбаппе на Бернабеу – це 40 млн євро + зарплата. Цілком прийнятна сума для Флорентіно, беручи до уваги той факт, що клуб заробив 100 мільйонів на трансферах і серйозно не тратився. Реконструкція Бернабеу? Мадридці оформили позику на півмільярда євро, які потрібно повернути протягом 30 років. Фактично будівництво не зачіпає спортивний проект, все продумано до найменшої дрібниці. Зрештою уболівальники рано чи пізно повернуться на трибуни, а надсучасна арена приноситиме значно більше грошей, ніж раніше.

Зарплата Мбаппе також не стала б проблемою. Якщо Реал позбудеться зайвого баласту, зокрема Бейла з Іско, то отримає додаткові 25 мільйонів. Тут вірять, що ситуація з коронавірусом нормалізується до початку наступного сезону, а доходи клубу повернуться на рівень 800-900 млн євро. Та найголовніше, що Перес має слово самого гравця – Мбаппе пообіцяв заморозити перемовини з ПСЖ щонайменше до літа, поки "бланкос" підготують адекватну пропозицію. Щоправда, не все залежить лише від нього. Це рівняння з трьома невідомими.

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