Чемпион Франции недолго оставался без главного тренера. После отставки Томаса Тухеля новым наставником Пари Сен-Жермен стал Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино назначен главным тренером ПСЖ, который 29 декабря объявил об уходе Томаса Тухеля. 48-летний Почеттино оставался без работы с ноября 2019-го после увольнения из Тоттенхэма.

Официальный Twitter ПСЖ подтвердил назначение нового тренера. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Уже завтра, 3 января, аргентинец проведет первую тренировку.

Интересно, что Почеттино в свое время защищал цвета парижан в статусе футболиста, а именно с 2001 по 2003 год. Маурисио начал тренерскую карьеру в Эспаньоле, а позже тренировал на Туманном Альбионе, поработав в Саутгемптоне и Тоттенхэме. Наивысшим достижением в его карьере стал выход со "шпорами" в финал Лиги чемпионов 2018/19.

Что касается ПСЖ, то Томас Тухель возглавлял команду с лета 2018-го. Немец выиграл 2 чемпионских титула Лиги 1 и дошел до финала ЛЧ 2019/20, в котором парижане проиграли Баварии (0:1).

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