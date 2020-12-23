Немец считает, что форвард Барселоны Лионель Месси незаслуженно занял третье место, уступив лишь Левандовски и Роналду.

Роналду упустил последний шанс догнать Левандовски в списке главных бомбардиров 2020 года – Месси серьезно отстал

"Победа Левандовски абсолютно закономерна. Впрочем, мне кажется, Месси не заслуживает быть даже в топ-3. Этот год точно не был удачным для него", – приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

Добавим, что Месси вместе с Барселоной не выиграл ни одного титула в 2020 году. Это не помешало аргентинцу опередить в голосовании таких звезд, как Неймар, Мбаппе, Салах, Мане, Нойер.

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