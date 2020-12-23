Німець вважає, що форвард Барселони Ліонель Мессі незаслужено посів третю сходинку, поступившись лише Лєвандовскі і Роналду.

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"Перемога Лєвандовскі абсолютно закономірна. Втім, як на мене, Мессі не заслуговує бути навіть в топ-3. Цей рік точно не був вдалим для нього", – наводить слова Крооса Mundo Deportivo.

Додамо, що Мессі разом з Барселоною не виграв жодного титулу у 2020 році. Це не завадило аргентинцю випередити в голосуванні таких зірок, як Неймар, Мбаппе, Салах, Мане, Нойєр.

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