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"Месси не такая машина, как Роналду", – Пети сделал неожиданный прогноз относительно перспектив лидера Барселоны

20:44 157 Читати українською
"Месси не такая машина, как Роналду", – Пети сделал неожиданный прогноз относительно перспектив лидера Барселоны
Лионель Месси / ESPN

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети убежден, что карьера нападающего Барселоны Лионеля Месси близится к завершению.

"Месси – не Криштиану Роналду. С точки зрения физики он не такая машина. Роналду – монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два.

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Даже выступая вместе с прекрасными игроками в Барсе, он уже не будет обладать той же скоростью и тем же дриблингом. Уверен, он понимает, что конец не так уж далек.

Честно говоря, я не думаю, что ему подходит интенсивный английский чемпионат. Ему не нравится, когда с ним играют плотно, борются с ним. В Испании его оберегают. Английским фанатам было бы приятно его увидеть, но я не вижу причин для клуба вроде Манчестер Сити пытаться подписать Месси в 32 или 33 года. Если Сити и хотел бы его купить, нужно было пытаться это сделать несколько лет назад", – цитирует Пети Paddypower News.

Напомним, после конфликта Месси со спортивным директором Барселоны Эриком Абидалем начали появляться слухи о возможном переходе аргентинца в Манчестер Сити. Но наставник "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что не верит в такое развитие событий.

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Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Эммануэль Пети
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