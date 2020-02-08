Абидаль – о продлении контракта Месси с Барселоной: Переговоры с таким футболистом никогда не бывают легкими

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль выразил надежду, что лидер "блаугранас" примет решение продлить контракт с клубом.

"Продолжит ли Месси контракт с Барселоной? Об этом нужно спросить самого Месси. Надеюсь, он продолжит выступать за наш клуб. Лео говорил, что Барселона – все для него и что он хочет остаться. Мы говорим о лучшем игроке в мире. Переговоры с таким футболистом никогда не бывают легкими", – цитирует Абидаля Mundo Deportivo.

Месси принял решение относительно своего будущего в Барселоне, – Sky Sports

Напомним, недавно Месси сделал публичное замечание Абидалю, призвав его конкретизировать свое высказывание относительно виновников освобождения Эрнесто Вальверде. После этого начали появляться слухи, что аргентинец может покинуть Барселону летом. Действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021 года. но в нем есть пункт, который позволяет футболисту разорвать соглашение в одностороннем порядке.

Месси остается, английский десант на подходе: состав Барселоны, который способен вернуть былую славу