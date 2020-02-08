"Мессі не така машина, як Роналду", – Петі зробив несподіваний прогноз стосовно перспектив лідера Барселони

Чемпіон світу 1998 року у складі збірної Франції Еммануель Петі переконаний, що кар'єра нападника Барселони Ліонеля Мессі наближається до завершення.

"Мессi – не Кріштіану Роналду. З точки зору фізики він не така машина. Роналду – монстр, а Мессі, якому 32 роки, залишилося грати на найвищому рівні ще рік або два.

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Навіть виступаючи разом з чудовими гравцями в Барсі, він вже не буде володіти тією ж швидкістю і тим же дриблінгом. Упевнений, він розуміє, що кінець не такий уже й далекий.

Чесно кажучи, я не думаю, що йому підходить інтенсивний англійський чемпіонат. Йому не подобається, коли з ним грають щільно, борються з ним. В Іспанії його оберігають. Англійським фанатам було б приємно його побачити, але я не бачу причин для клубу на кшталт Манчестер Сіті намагатися підписати Мессі в 32 або 33 роки. Якщо Сіті і хотів би його купити, потрібно було намагатися це зробити декілька років тому", – цитує Петі Paddypower News.

Нагадаємо, після конфлікту Мессі зі спортивним директором Барселони Еріком Абідалем почали з'являтися чутки про можливий перехід аргентинця в Манчестер Сіті. Але наставник "містян" Хосеп Гвардіола заявив, що не вірить у такий розвиток подій.

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