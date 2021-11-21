Форвард ПСЖ Лионель Месси стремится полностью отдаться парижанам, с которыми имеет подписанный до лета 2023 года контракт.

Несмотря на недавние заявления Жоана Лапорты о том, что он ждет аргентинца в Барсе, сам футболист не стремится возвращаться в Каталонию, сообщает Diario Sport .

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Месси убежден, что сейчас возвращение к "блаугранас" – не лучший вариант, ведь у него есть серьезные планы. В частности, Лео стремится выиграть Лигу чемпионов и через выступления на клубном уровне отлично подготовиться к ЧМ-2022, на который сборная Аргентины уже квалифицировалась.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел за ПСЖ 9 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча.