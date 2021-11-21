Форвард ПСЖ Ліонель Мессі прагне повністю віддатись парижан, з якими має підписаний до літа 2023 року контракт.

Незважаючи на нещодавні заяви Жоана Лапорта про те, що він чекає аргентинця в Барсі, сам футболіст не прагне повертатись у Каталонію, інформує Diario Sport.

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Мессі переконаний, що наразі повернення до "блаугранас" – не найкращий варіант, адже він має серйозні плани. Зокрема, Лео прагне виграти Лігу чемпіонів та через виступи на клубному рівні чудово підготуватись до ЧС-2022, на який збірна Аргентини вже кваліфікувалась.

У поточному сезоні 34-річний форвард провів за ПСЖ 9 матчів у всіх турнірах, забивши 4 м'ячі.

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