Лапорта: Не исключаю возвращения Месси и Иньесты в Барселону
Президент Барселоны Жоан Лапорта после презентации Дани Алвеса признался, что готов приютить легенд клуба, в частности, Лионеля Месси и Андреса Иньесту.
"Я ничего не исключаю. Это произошло с Алвесом, который сам уже сказал, что возраст – это лишь число. К тому же он сделал максимум в том, что касается финансов.
Лео и Андрес – два выдающихся футболиста. Я не могу предположить, что будет завтра, но оба продолжают играть. Мы будем всегда следить за ними, но они связаны с другими клубами. В жизни ничего не предвидишь", – цитирует Лапорту RMC Sport.
Напомним, Месси покинул Барсу из-за финансовых проблем летом и трудоустроился в французском ПСЖ. Иньеста с 2018 года выступает в японском Виссел Кобе.
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