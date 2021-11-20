Франция, Лига 1, 14-й тур

ПСЖ – Нант – 3:1

Голы: Мбаппе, 2, Аппиа, 82 (автогол), Месси, 87 – Коло Муани, 76

Удаление: Навас, 65 (П, прямая красная)

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Парижане оформили быстрый мяч на 2-й минуте. Это Килиан Мбаппе пробил голкипера с передачи Паредеса. Добавил интриги в ход поединка в середине второго тайма Кейлор Навас. Кипер грубо сыграл против оппонента и нарвался на заслуженное удаление.

"Канарейки" реализовали большинство фактически спустя 10 минут. Рандал Коло Муани сумел забить пяткой из пределов штрафной зоны ПСЖ. Но уже через пять минут хозяева снова были впереди: Дэнни Аппиа пытался прервать передачу Месси во фланг, но вместо этого элегатно забросил за воротничок собственному голкиперу.

На 87-й минуте аргентинец забил свой первый мяч в чемпионате Франции. Месси принял передачу в правом полуфланге, протянул немного вперед и мастерски левой по дуге уложил мяч в угол.

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