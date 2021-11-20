В 14-м туре французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен обыграл Нант в столице. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших мгновений поединка.

Парижане повели на 2-й минуте, когда Килиан Мбаппе вовремя подставил ногу под дальний удар Паредеса.

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"Канарейки" отыгрались после перерыва. Это Рандал Коло Муани пятой элегантно отправил мяч в ворота после сэйва Рико. Последний занял место в воротах после удаления Кейлора Наваса за необдуманный выход за пределы штрафной и грубый фол.

Но ПСЖ сумел вырвать победу. Сначала помог защитник Нанта Дэнни Аппиа, срезавший в свои ворота пас Месси на фланг. Дальше же сам Лионель забил свой первый мяч в чемпионате, положив мяч в дальний угол после традиционного прорыва.

Первая "фирма" Месси в Лиге 1 и кунг-фу Наваса в видеообзоре матча ПСЖ – Нант