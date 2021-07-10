Главный тренер сборной Аргентины Аргентины Лионель Скалони выделил свою главную звезду перед матчем против Бразилии.

"Выиграем мы или нет, Месси останется лучшим футболистом в истории. Ему не нужно выигрывать титул со сборной, чтобы доказать это. Конечно, мы хотим выиграть, иначе бы не прикладывали столько усилий.

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Лео уже показал, что является лучшим в истории. Даже соперники признают это", – цитирует Скалони Goal.

Финал Кубка Америки-2021 между Аргентиной и Бразилией состоится уже завтра, 11 июля, начало в 03:00 по киевскому времени. На турнире Лионель отметился 4 голами и возглавляет список бомбардиров вместе с колумбийским хавбеком Порту Луисом Диасом.

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