Головний тренер збірної Аргентини Аргентини Ліонель Скалоні виділив свою головну зірку перед матчем проти Бразилії.

"Виграємо ми чи ні, Мессі залишиться найкращим футболістом в історії. Йому не потрібно вигравати титул зі збірною, щоб довести це. Звичайно, ми хочемо виграти, інакше б не прикладали стільки зусиль.

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Лео уже показав, що є найкращим в історії. Навіть суперники визнають це", – цитує Скалоні Goal.

Фінал Кубка Америки-2021 між Аргентиною та Бразилією відбудеться вже завтра, 11 липня, початок о 03:00 за київським часом. На турнірі Ліонель відзначився 4-ма голами та очолює список бомбардирів разом із колумбійським хавбеком Порту луїсом Діасом.

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