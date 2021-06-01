Серхіо "Кун" Агуеро та Ерік Гарсія – перші новачки каталонського клубу в еру Лапорти. Останній кілька днів тому пафосно анонсував літню перебудову: “Ви неодмінно побачите плоди нашої роботи”. Новий-старий президент перебуває на посаді з 8 березня, сюди ж потрібно додати передвиборчу кампанію, яка розтягнулася на кілька місяців через сумнозвісний ковід. Утім, майже усе, що робить нинішнє керівництво, – чистої води імпровізація. Лапорта не мав чіткого проекту, на відміну від Фонта, який неодноразово застерігав сосіос: “Наші конкуренти займаються популізмом”.

Торішня заява бізнесмена отримала нове життя в іспанських медіа. Мовляв, а нас же застерігали… І справді, адміністрація Лапорти трохи розчаровує. Навіть остання прес-конференція 58-річного юриста викликала більше запитань, ніж відповідей. Журналісти фактично не дізналися нічого нового. Ба більше, він майже дослівно переказував інсайди радіостанції RAC1 щодо майбутнього Кумана. Основна теза: “Не потрібно списувати Роналда з рахунків”.

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На фото: Роналд Куман, Жоан Лапорта і Рафа Юсте

Розшифровуємо: Куман залишається, поки Лапорта не знайде більш якісної альтернативи. Та чи знайде взагалі? З самого початку у нього не було напрацьованих варіантів. По завершенні сезону “кулес” пов’язували з низкою іменитих тренерів – Хаві, Флік, Нагельсманн, Клопп та Райкард почергово очолювали рандомний шорт-лист. Словом, хто погодиться, того й призначимо. Мінімум конкретики. Біда в тому, що не погодився жоден. Зараз же потрібно розмовляти з Куманом, аби не залишитися біля розбитого корита. Отже, після чергового неврожайного на трофеї сезону (Копа дель Рей – єдиний успіх “блаугранас”) Лапорта, вочевидь, рухатиметься далі… з тренером Бартомеу! Хіба не імпровізація?

Найцікавіше, що нинішня ситуація на Камп Ноу – цілком прогнозована. По-перше, Лапорта досі не побудував чіткої структури управління клубом. Зокрема, вакантною залишається посада спортивного директора. Перемовини з Жорді Кройфом зайшли у глухий кут. Матеу Алемані, архітектор сенсаційної Валенсії 2018/19, не може займатися геть усім попри власну багатофункціональність. Директор з футболу і підсилення шукає, і перемовини проводить. Рафа Юсте, давній соратник та права рука президента, допомагає з трансферами. Знову імпровізація.

Матеу Алемані (крайній праворуч) виконує кілька функцій

Прем’єрні підписання теж не вражають. Угода з Еріком Гарсією, який повернувся додому з Манчестера, була закрита на 90% керівництвом Бартомеу в жовтні минулого року. Тоді ж з’явилися перші контакти з оточенням Куна. Так, контракт 20-річного іспанця вимагав незначних правок після вимушеного зменшення зарплат, проте шляху назад вже не було. Наразі Барса підписує лише вільних агентів, і деякі з них – не першої свіжості, погодьтесь.

Агуеро незабаром виповниться 33, більшу частину сезону 2020/21 він пропустив через травми, забивши 6 голів. Крім цього, травмоване коліно аргентинця може стати серйозною проблемою. Як і чималенький оклад (8 млн євро у рік). Фінансова ситуація залишається складною. Недавній кредит на півмільярда євро – це погашення передусім короткострокових позик. Анонсовані Лапортою спонсорські контракти “зависли” у повітрі. Але “презі” обов’язково щось вигадає. Імпровізує він непогано.

Перехід Вейналдума – питання часу. Це справді футболіст під основу. Каталонцям були потрібні м’язи у центрі поля, такий собі Відаль чи Паулінью, а вихованець Фейєнорда – ідеальний кандидат. 30-річний хавбек здатен провести ще як мінімум 2-3 сезони на найвищому рівні. Ось тільки й тут не обійшлося без сліду колишнього горе-президента. Саме Бартомеу ініціював перемовини з досвідченим хавбеком влітку 2020-го, проте Ліверпуль не захотів відпускати лідера півзахисту.

Лапорта фактично використовує старі напрацювання. Той же Депай сидить на валізах з осені. Один з найкращих гравців Ліги 1 також домовлявся з Бартомеу. Парадокс, адже скандальний функціонер, якого збираються судити за кількома статтями, заклав фундамент проекту власного спадкоємця. Лапорта має ціле літо, аби позакривати роти критикам. Зрештою, попереду найважливіше – кадрова чистка. Сосіос більше не хочуть імпровізації, адже вони голосували за комлексний підхід та свіжі ідеї.

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