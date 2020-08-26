Месси не изменит своего решения – Манчестер Сити подготовил двойное соглашение

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси, очевидно, окончательно решил завершить выступления на Камп Ноу. На будущее аргентинца не повлияет даже потенциальный уход Жозепа-Марии Бартомеу с поста президента клуба.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" твердо намерен уйти из Барсы и не изменит этого решения. Об этом журналист Альфредо Мартинес написал в своем твиттере.

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Месси стремится покинуть Камп Ноу в любом случае, а отставка Бартомеу не заставит его передумать. Менеджмент "блаугранас", однако, планирует сохранить аргентинского нападающего. В частности, каталонцы не отпустят Месси бесплатно.

В свою очередь ESPN сообщил о первом предложении лидеру Барселоны. Контракт Месси предложил Манчестер Сити. "Горожане" подготовили для него длительное соглашение. По его условиям, аргентинец проведет 3 года на Этихаде, а затем переедет в клуб-партнер манкунианцев – Нью-Йорк Сити.

Напомним, что накануне Лионель Месси официально заявил о намерении покинуть Барселону этим летом.

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