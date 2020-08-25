Месси официально заявил о намерении покинуть Барселону этим летом

Лидер "сине-гранатовых" планирует продолжить карьеру в другом месте. Лионель Месси уже сообщил о намерении активировать свою клаусулу и покинуть Барселону.

33-летний аргентинец послал в клуб факс с уведомлением о намерении уйти из Барселоны еще этим летом. Месси настроен активировать пункт в контракте, согласно которому право покинуть клуб после каждого сезона без какой-либо компенсации. Решение аргентинца является окончательным, информирует Marca со ссылкой на TyC.

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Барселона подтвердила получение факса от Лионеля, но считает, что Месси мог активировать клаусулу только до 10 июня. Аргентинец, в свою очередь, отмечает, что в этом году ситуация изменилась из-за пандемии COVID-19. По мнению Месси, до 31 августа он может уйти бесплатно.

Отмечается, что последней каплей для Лео, кроме позорного вылета из ЛЧ, стал разговор Рональда Кумана с Луисом Суаресом, во время которого новый тренер Барселоны сообщил, что не рассчитывает на форварда. Некоторые СМИ отмечают, что Месси якобы не планирует проходить вместе с командой тестирование на коронавирус, которое запланировано на следующую неделю.

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