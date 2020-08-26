Інтер вийшов із боротьби за Мессі, – Ді Марціо

Керівництво "нерадзуррі" вважає трансфер аргентинця нереальним. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.

Інтер офіційно визначився з долею Конте

Напередодні Мессі офіційно заявив про намір покинути Барселону цього літа. Натомість каталонці прагнуть зберегти Лео та не збираються відпускати його в статусі вільного агента. Менеджмент Інтера в такій ситуації вирішив не працювати над переходом Мессі. Тепер основним претендентом на нього нібито є Манчестер Сіті.

Відзначимо, що міланці систематично проявляють інтерес до 6-разового володаря "Золотого м'яча" та намагалися підписати його ще в епоху Массімо Моратті.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною