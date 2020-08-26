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Інтер вийшов із боротьби за Мессі, – Ді Марціо

10:59 - Читать на русском
Інтер вийшов із боротьби за Мессі, – Ді Марціо
Ліонель Мессі / Reuters

Міланський Інтер наразі не розглядає варіант із підписанням лідера іспанської Барселони Ліонеля Мессі.

Керівництво "нерадзуррі" вважає трансфер аргентинця нереальним. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.

Інтер офіційно визначився з долею Конте

Напередодні Мессі офіційно заявив про намір покинути Барселону цього літа. Натомість каталонці прагнуть зберегти Лео та не збираються відпускати його в статусі вільного агента. Менеджмент Інтера в такій ситуації вирішив не працювати над переходом Мессі. Тепер основним претендентом на нього нібито є Манчестер Сіті.

Відзначимо, що міланці систематично проявляють інтерес до 6-разового володаря "Золотого м'яча" та намагалися підписати його ще в епоху Массімо Моратті.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною

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