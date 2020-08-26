Мессі не змінить свого рішення – Манчестер Сіті підготував подвійну угоду

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі, вочевидь, остаточно вирішив завершити виступи на Камп Ноу. На майбутнє аргентинця не вплине навіть потенційний відхід Жозепа-Марії Бартомеу з посади президента клубу.

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" твердо налаштований піти з Барси та не змінить цього рішення. Про це журналіст Альфредо Мартінес написав у своєму твіттері.

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Мессі прагне покинути Камп Ноу в будь-якому випадку, відставка Бартомеу не змусить його передумати. Менеджмент "блаугранас", однак, планує зберегти аргентинського нападника. Зокрема, каталонці не відпустять Мессі безкоштовно.

Натомість ESPN сповістив про першу пропозицію лідеру Барселони. Контракт Мессі запропонував Ман Сіті. "Містяни" підготували для нього тривалий контракт. За його умовами, аргентинець проведе 3 роки на Етіхаді, а потім переїде в клуб-партнер манкуніанців – Нью-Йорк Сіті.

Нагадаємо, що напередодні Ліонель Мессі офіційно заявив про намір покинути Барселону цього літа.

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