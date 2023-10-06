Интер Майами имеет очень мало шансов попасть в плей-офф МЛС. За три тура до завершения регулярного чемпионата клубу Дэвида Бекхэма нужно отыграть 5 очков. Ситуацию осложняет травма Лионеля Месси, уже пропустившего последние матчи. Без чемпиона мира Сергей Кривцов и компания проиграли финал Открытого Кубка США, а в чемпионате набрали только 2 очка в трех турах.

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Соответственно, есть велика вероятность, что плей-офф МЛС будет без Интера Майами. В этом случае существует вариант перехода Лионеля Месси в Барселону уже в зимнее трансферное окно. Речь идет о краткосрочной аренде на несколько месяцев, сообщает Sport.es.

Испанское СМИ утверждает, что Барселона реально размышляет над таким вариантом. Каталонцы понимают, что 36-летний Месси рискует на несколько месяцев остаться без официальных матчей, поэтому могут попытаться вернуть свою легенду хотя бы на короткое время.

Пока контактов между обоими клубами не было, но ситуация может измениться уже в ближайшее время. Последний матч регулярного сезона МЛС Интер Майами сыграет 22 октября.

Заметим, практика с арендами звезд МЛС в Европу далеко не новая. Ранее именно таким способом Арсенал возвращал Тьерри Анри, а Дэвид Бекхэм провел несколько месяцев в составе Милана.

Контракт Месси с Интером Майами рассчитан до конца 2025 года. Аргентинец сыграл за американскую команду 12 матчей, забил 11 голов, отдал 5 ассистов и выиграл первый трофей – Кубок лиг.

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