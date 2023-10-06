Барселона роздумує над поверненням Ліонеля Мессі у зимове трансферне вікно. Перехід чемпіона світу-2022 не є настільки фантастичним.

Інтер Маямі має обмаль шансів потрапити у плей-офф МЛС. За три тури до завершення регулярного чемпіонату клубу Девіда Бекхема потрібно відіграти 5 очок. Ситуацію ускладнює травма Ліонеля Мессі, який вже пропустив останні матчі. Без чемпіона світу Сергій Кривцов і компанія програли фінал Відкритого Кубка США, а в чемпіонаті набрали тільки 2 очки у трьох турах.

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Відповідно, є велика ймовірність, що плей-офф МЛС буде без Інтера Маямі. У такому разі існує варіант переходу Ліонеля Мессі в Барселону вже у зимове трансферне вікно. Мова йде про короткострокову оренду на кілька місяців, повідомляє Sport.es.

Іспанський ЗМІ стверджує, що Барселона реально роздумує над таким варіантом. Каталонці розуміють, що 36-річний Мессі ризикує на кілька місяців залишитися без офіційних матчів, тому можуть спробувати повернути свою легенду бодай на короткий час.

Наразі контактів між обома клубами не було, але ситуація може змінитися вже найближчим часом. Останній матч регулярного сезону МЛС Інтер Маямі зіграє 22 жовтня.

Зауважимо, практика з орендами зірок МЛС у Європу є далеко не новою. Зокрема, раніше саме таким способом Арсенал повертав Тьєррі Анрі, а Девід Бекхем провів кілька місяців у складі Мілана.

Контракт Мессі з Інтером Маямі розрахований до кінця 2025 року. Аргентинець зіграв за американську команду 12 матчів, забив 11 голів, віддав 5 асистів і виграв перший трофей – Кубок ліг.

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