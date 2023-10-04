Лионель Месси настроен еще по меньшей мере раз сменить клуб до завершения карьеры.

Чемпион мира стремится повесить бутсы на гвоздь в родном Ньюэллс Олд Бойз, утверждает El Nacional.

Месси назвал клуб мечты, в котором хочет поиграть после Интера Майами

Контракт Месси с Интером Майами рассчитан до конца 2025 года. Аргентинец готов отработать его полностью, но завершать с футболом будет дома. Лео еще 13-летним ребёнком перешел из Ньюэллс Олд Бойз в Барселону и всю клубную карьеру играл за пределами родины. Месси стремится восполнить этот пробел, хотя ему будет уже 38 лет к моменту окончания контракта с Интером.

Добавим, что звездный ветеран очень мощно начал в Майами (11 голов+5 ассистов в 12 матчах), но получил травму.

Мортира из Руфино: его удары рвали сетки и ломали голкиперам руки – первая звезда Аргентины и трансферный рекорд