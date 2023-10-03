Летом 2023 года Лионель Месси всколыхнул футбольный мир решением продолжить карьеру в Интер Майами. Легендарному аргентинцу предлагали заоблачные суммы в Саудовской Аравии, однако, он все же выбрал вариант с США.

Что именно подтолкнуло Лионеля к этому шагу, сколько Месси зарабатывает в Интере, сколько выложил за новенький дом, как в свое время утер нос Криштиану Роналду и чем отличается от большинства современных родителей в подходе к воспитанию детей смотрите в новом видео на "Футбол 24".

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