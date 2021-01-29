"Я уже играл с Криштиану Роналду, Неймаром и Килианом Мбаппе. Если бы я мог выступать с Месси в одном клубе, я бы с радостью ушел на пенсию после этого. Это было бы невероятно, не могу мечтать о большем в футболе", – цитирует ди Марию Goal.

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Действующий контракт Лионеля с каталонским клубом рассчитан до лета, и форвард пока не готов продолжить сотрудничество с "блаугранас". Одним из главных претендентов на звезду Барсы называют именно ПСЖ.

Напомним, Месси и Ди Мария вместе защищают цвета сборной Аргентины.

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