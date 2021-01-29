Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала лучших футболистов Южной Америки в период с 2011 по 2020 годы.

В команде довольно ожидаемо доминируют представители Бразилии и Аргентины. Компанию десяти игрокам ведущих сборных региона составил нападающий Перу Паоло Герреро.

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Вратарь: Жулио Сезар (Бразилия);

Защита: Дани Алвес, Тьяго Силва, Марсело (все – Бразилия), Хавьер Маскерано (Аргентина);

Полузащита: Каземиро (Бразилия), Анхель Ди Мария, Лионель Месси (оба - Аргентина);

Нападение: Неймар (Бразилия), Паоло Герреро (Перу), Серхио Агуэро (Аргентина).

Добавим, что команды Южной Америки уже 18 лет не могут выиграть чемпионат мира – последней была Бразилия в 2002 году.

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