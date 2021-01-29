"Я вже грав з Кріштіану Роналду, Неймаром та Кіліаном Мбаппе. Якби я міг виступати з Мессі в одному клубі, я б з радістю пішов на пенсію після цього. Це було б неймовірно! Не можу мріяти про щось більше у футболі", – цитує Ді Марію Goal.

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Чинний контракт Ліонеля з каталонським клубом розрахований до літа, і форвард поки не готовий продовжити співпрацю з "блаугранас". Одним з головних претендентів на зірку Барси називають саме ПСЖ.

Нагадаємо, Мессі та Ді Марія разом захищають кольори збірної Аргентини.

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