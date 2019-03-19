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Месси лидирует в гонке за "Золотую бутсу": юный чемпион мира и итальянский ветеран наступают на пятки Лео

13:05 178 Читати українською
Месси лидирует в гонке за "Золотую бутсу": юный чемпион мира и итальянский ветеран наступают на пятки Лео
Килиан Мбаппе и Лионель Месси / Фотоколлаж Marca

Форвард Барселоны Лионель Месси уверенно шагает за очередной "Золотой бутсой", но не все может быть так гладко.

Месси практически самостоятельно обыграл Бетис (4:1) в рамках 28-го тура Примеры. Аргентинец "положил" 3 мяча в ворота андалусийцев, а один из этих голов может легко претендовать на премию Пушкаша, это – космос.

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Лионель "наколотил" в текущем сезоне Ла Лиги уже 29 мячей, что делает его лидером (58 очков) в борьбе за "Золотую бутсу". Если звездный форвард не сдаст позиции, то эта награда станет для него уже 6-й в карьере, сообщает Marca.

За последние 10 сезонов Лео лишь трижды этот уступал титул экс-форварду Реала Криштиану Роналду, а однажды позволил забрать "Золотую бутсу" своему другу и партнеру по Барсе Луису Суаресу.

Аргентинца трудно назвать безоговорочным лидером гонки, поскольку молодая звезда ПСЖ Килиан Мбаппе дышит ему в затылок. Во время последнего уикенда 20-летний форвард тоже не покинул поле без забитого мяча, отгрузив Марселю красивый гол. На счету Килиана 26 мячей во французском первенстве, поэтому Месси не стоит расслабляться, ведь уровень команд чемпионата Франции может позволить юному чемпиону мира превзойти Лео по результативности.

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Замыкает тройку претендентов представитель Серии А. Нет, это не Криштиану Роналду, а 36-летний нападающий Сампдории Фабио Квальярелла. Футбольный дед сумел 20 раз отметиться в текущем сезоне чемпионата Италии. Трудно его назвать конкурентом Месси или Мбаппе, но не оценить достижения ветерана итальянского футбола – невозможно.

У каждого из претендентов на "Золотую бутсу" осталось около 10-ти туров до конца сезона. Show must go on!

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