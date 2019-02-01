36-летний Квальярелла получил вызов в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил список футболистов, которые отправятся на тренировочный сбор "скуадры адзурры".

В списке футболистов, которые отправятся 4 февраля на тренировочный сбор сборной Италии, оказался нападающий Сампдории Фабио Квальярелла, которому на днях исполнилось 36 лет, сообщает Football Italia.

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Последний раз Квальярелла надевал футболку национальной команды в мае прошлого года, когда принимал участие в прощальном матче Андреа Пирло в сборной Италии.

Фабио регулярно вызывался в лагерь команды с 2007 по 2010 годы. А последний его вызов в состав "скуадры адзурры" датирован октябрем 2015 года.

В текущем сезоне форвард поражает результативными показателями. В 20 матчах за Сампдорию он забил 16 голов и отдал 6 голевых передач. Сейчас именно Квальярелла возглавляет гонку бомбардиров Серии А.

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