Мбаппе всемогущий: как француз на Олд Траффорд превзошел Месси, Роналду и Шевченко в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает переписывать историю футбола.

Это был его день и он не промазал. Килиан Мбаппе сделал на Олд Траффорд новый гигантский скачок в своей метеоритной карьере. Пока фанаты ПСЖ "оплакивали" потери Неймара и Кавани, 20-летний форвард взял на себя роль лидера, став создателем одной из самых ярких побед французского клуба в Лиге чемпионов. Молодой француз лишний раз продемонстрировал, что он – настоящий алмаз, который имеет все меньше дефектов для полировки.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ди Мария парирует хамство одной левой, Мбаппе и Ко ставят на колени – ЛЧ без Неймара интереснее

Мало кто сомневался, что Мбаппе должен стать будущим футбола после Месси, Роналду, Неймара или Гризманна. Однако лишь горстка оптимистов могла предвидеть такой быстрый рост вундеркинда из Парижа, который уже сейчас готов бросить вызов звездам первой величины. Килиан продолжает разрушать барьеры. После коронации на ЧМ-2018 он настроен покорить Лигу чемпионов. Манчестер Юнайтед и Олд Траффорд уже ощутили на себе начало тирании взрывного таланта.

Мбаппе с бешеной скоростью обновляет различные рекорды: самый молодой бомбардир в истории Монако и ПСЖ, самый молодой снайпер полуфинала Лиги чемпионов, самый молодой игрок, которому удалось забить десять голов в турнире... и далее по списку. Ни один другой футболист не может похвастаться подобным количеством достижений в столь юном возрасте. И не стоит забывать, что свою профессиональную карьеру Килиан начал, только четыре (!) года назад.

Ему всего 20 лет и 54 дня, а он уже забил 14 голов в Лиге чемпионов, сыграв 24 поединка. Легендарном Зизу понадобилось 80 матчей, чтобы пересечь эту отметку, а Вилья, Клозе или Роналдо забили столько же за всю карьеру. С Мбаппе в его возрасте не сравнятся даже самые лучшие игроки в истории самого престижного еврокубка – Месси, Роналду, Рауль, Шевченко, Анри и другие. Например, нынешний главный тренер сборной Украины в 20 лет провел только один гол в турнире, Роналду, Неймар и Ибрагимович – ни одного, Месси – два.

Мбаппе не боится больших стадионов. Большинство своих мячей в Лиге чемпионов (10 из 14) он забил во время выездных матчей Пари Сен-Жермен. Кроме Олд Траффорд француз уже успел оставить свой след на таких аренах, как Энфилд, Этихад, Альянц, Ювентус Стэдиум, Селтик Парк, и Вестфаленштадион. В текущем розыгрыше ЛЧ Килиан не отличался только на Сан-Паоло, где, однако, сделал результативную передачу.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд был поражен игрой Мбаппе на Олд Траффорд, сравнив француза с легендарным бразильцем: "Он больше всего мне напоминает Роналдо среди всех игроков, которых я видел. Если вы посмотрите ролики с его игрой, то обязательно обратите внимание на первое прикосновение к мячу. Это то, чем он сильно выделяется. Забудьте о его скорости, финтах, голах... посмотрите, как Мбаппе принимает мяч. Он сразу выводит защитника из игры. Килиан ничего не слышал о давлении, он просто выходит на поле и играет, как в собственном дворе".

? After last night’s goal, @KMbappe has now scored at:



?????? Old Trafford

?????? Anfield

?????? Etihad Stadium

?????? Celtic Park

Allianz Stadium

Westfalenstadion



He’s just 20 years old. pic.twitter.com/MmU3G5PYlv