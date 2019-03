Мессі вкотре лідирує у перегонах за "Золотий бутс": юний чемпіон світу та італійський ветеран наступають на п'яти Лео

Форвард Барселони Ліонель Мессі впевнено крокує за черговим "Золотим бутсом", але не все може бути так гладко.

Мессі практично самостійно обіграв Бетіс (4:1) в рамках 28-го туру Прімери. Аргентинець "поклав" 3 м'ячі у ворота андалусійців, а один з цих голів може легко претендувати на премію Пушкаша, це – космос.

Бетіс – Барселона – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Ліонель "наколотив" у поточному сезоні Ла Ліги вже 29 м'ячів, що робить його лідером (58 очок) у змаганні за "Золотий бутс". Якщо зірковий форвард не здасть позиції, то ця нагорода стане для нього вже 6-ю в кар'єрі, повідомляє Marca.

За останні 10 сезонів Лео лише тричі поступався цим титулом екс-форварду Реала Кріштіану Роналду, а одного разу дозволив забрати "Золотий бутс" своєму другу та партнеру по Барсі Луїсу Суаресу.

Аргентинця важко назвати беззаперечним лідером перегонів, позаяк молода зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе дихає йому в потилицю. Під час останнього вікенду 20-річний форвард також не покинув поле без забитого м'яча, відвантаживши Марселю красивий гол. На рахунку Кіліана 26 м'ячів у французькій першості, тому Мессі не варто розслаблятись, адже рівень команд чемпіонату Франції може дозволити юному чемпіону світу перевершити Лео за результативністю.

36-річний Квальярелла отримав виклик у збірну Італії

Замикає трійку претендентів представник Серії А. Ні, це не Кріштіану Роналду, а 36-річний нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла. Футбольний дідуган зумів 20 разів відзначитись у поточному сезоні чемпіонату Італії. Важко його назвати конкурентом Мессі чи Мбаппе, але не оцінити досягнення ветерана італійського футболу – неможливо.

У кожного з претендентів на "Золотий бутс" залишилось близько 10-ти турів до завершення сезону. Show must go on!

