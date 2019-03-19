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Мессі вкотре лідирує у перегонах за "Золотий бутс": юний чемпіон світу та італійський ветеран наступають на п'яти Лео

13:05 750 Читать на русском
Мессі вкотре лідирує у перегонах за "Золотий бутс": юний чемпіон світу та італійський ветеран наступають на п'яти Лео
Кіліан Мбапее та Ліонель Мессі / Фотоколаж Marca

Форвард Барселони Ліонель Мессі впевнено крокує за черговим "Золотим бутсом", але не все може бути так гладко.

Мессі практично самостійно обіграв Бетіс (4:1) в рамках 28-го туру Прімери. Аргентинець "поклав" 3 м'ячі у ворота андалусійців, а один з цих голів може легко претендувати на премію Пушкаша, це – космос.

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Ліонель "наколотив" у поточному сезоні Ла Ліги вже 29 м'ячів, що робить його лідером (58 очок) у змаганні за "Золотий бутс". Якщо зірковий форвард не здасть позиції, то ця нагорода стане для нього вже 6-ю в кар'єрі, повідомляє Marca.

За останні 10 сезонів Лео лише тричі поступався цим титулом екс-форварду Реала Кріштіану Роналду, а одного разу дозволив забрати "Золотий бутс" своєму другу та партнеру по Барсі Луїсу Суаресу.

Аргентинця важко назвати беззаперечним лідером перегонів, позаяк молода зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе дихає йому в потилицю. Під час останнього вікенду 20-річний форвард також не покинув поле без забитого м'яча, відвантаживши Марселю красивий гол. На рахунку Кіліана 26 м'ячів у французькій першості, тому Мессі не варто розслаблятись, адже рівень команд чемпіонату Франції може дозволити юному чемпіону світу перевершити Лео за результативністю.

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Замикає трійку претендентів представник Серії А. Ні, це не Кріштіану Роналду, а 36-річний нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла. Футбольний дідуган зумів 20 разів відзначитись у поточному сезоні чемпіонату Італії. Важко його назвати конкурентом Мессі чи Мбаппе, але не оцінити досягнення ветерана італійського футболу – неможливо.

У кожного з претендентів на "Золотий бутс" залишилось близько 10-ти турів до завершення сезону. Show must go on!

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Теги
Іспанія Світ Статті Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Італія Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Золотий бутс Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Сампдорія Сампдорія
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