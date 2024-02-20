Сенегалец признался, что смотрел каждый матч "ирисок", но в ПСЖ мало кто разделял его интерес. Было больше насмешек. В частности, Лионель Месси советовал Гуйе не тратить на это время. Интересно, что речь идет о сезоне 2021/22, когда за Эвертон уже играл Виталий Миколенко.

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"В прошлом году было тяжело, но мы продолжали поддерживать, мы верили. Я помню шутки Юлиана Дракслера. Каждый раз, когда мы проигрывали, он говорил: "Видишь, твоя команда – они плохие!" Я же говорил: "Мы избежим вылета". Поэтому в тот день, когда мы гарантировали себе место в АПЛ в матче против Кристал Пэлас, он сказал: "Вам повезло". Я предлагал Дракслеру перейти в Эвертон, но он не послушался.

Мбаппе, да, он смотрел. Килиан любил смотреть со мной каждый матч. Месси, нет. Ему это не нравилось. Мне было тяжело, потому что мы много проигрывали, и Лео говорил: "Брат, брось, ты видишь, что твоя команда проигрывает и так играет?" Но это было смешно", – цитирует Гуйе The Mirror.

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