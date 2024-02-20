Сенегалець зізнався, що дивився кожен матч "ірисок", але в ПСЖ мало хто поділяв його інтерес. Було більше глузувань. Зокрема, Ліонель Мессі радив Гуйє не витрачати на це час. Цікаво, що йдеться про сезон 2021/22, коли за Евертон вже грав Віталій Миколенко.

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"Минулого року було важко, але ми продовжували підтримувати, ми вірили. Я пам’ятаю жарти Юліана Дракслера. Щоразу, коли ми програвали, він казав: "Бачиш, твоя команда – вони погані!" Я ж казав: "Ми уникнемо вильоту". Тож того дня, коли ми гарантували собі місце в АПЛ у матчі проти Крістал Пелас, він сказав: "Вам пощастило". Я пропонував Дракслеру перейти в Евертон, але він не послухався.

Мбаппе, так, він дивився. Кіліан любив дивитися зі мною кожен матч. Мессі, ні. Йому це не подобалося. Мені було важко, тому що ми багато програвали, і Лео казав: "Брате, облиш, ти бачиш, що твоя команда програє і так грає?" Але це було смішно", – цитує Гуйє The Mirror.

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