Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко считает, что Мохамед Салах является №1 в списке его визави в чемпионате Англии.

"Самый жесткий соперник в АПЛ? Назову трех. Мохамед Салах, Букайо Сака и Бернарду Силва.

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Если надо выбрать одного, то это будет Мохамед Салах. Он очень быстро бежит с мячом и идет прямо на тебя. Меня это пугает, как и других защитников", – рассказал Миколенко в интервью Sky Sports.

Напомним, в сезоне 2023/24 защитник сборной Украины сыграл за Эвертон 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола. В воскресенье, 18 февраля, 24-летний Миколенко женился, а уже на следующий день отыграл весь поединок чемпионата Англии против Кристал Пэлас (1:1).

Эвертон спасся от поражения Кристал Пэлас и покинул зону вылета – из-под Миколенко забили роскошный гол