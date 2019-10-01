toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Месси избежал наказания по делу об обвинении в мошенничестве

13:24 46 Читати українською
Месси избежал наказания по делу об обвинении в мошенничестве
Лионель Месси / Reuters

Форвард Барселоны Лионель Месси признан невиновным по делу о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Национальная судебная коллегия Испании решила закрыть дело против нападающего Барселоны Лионеля Месси по уклонению от уплаты налогов, мошенничества и отмывания денег, сообщает Marca.

Барселона – Интер: Месси и Дембеле вернулись к тренировкам

Сообщается, что судья Мария Тардон согласилась закрыть дело, возбужденное физическим лицом, которое было бывшим сотрудником фонда Месси. Судья постановил, что нет никаких компетентных признаков для продолжения рассмотрения.

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб перечислял средства компании Sidefloor Limited, а деньги предназначались аргентинцу и его отцу. В 2017 году фонд помощи детям Messi Foundation не задекларировал доход в размере 10 млн евро.

Месси в центре скандала из-за ФИФА – появились доказательства махинаций при определении победителей The Best-2019

blog_ava
Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20
08:00
420
Теги
Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
21
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук