Месси избежал наказания по делу об обвинении в мошенничестве

Форвард Барселоны Лионель Месси признан невиновным по делу о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Национальная судебная коллегия Испании решила закрыть дело против нападающего Барселоны Лионеля Месси по уклонению от уплаты налогов, мошенничества и отмывания денег, сообщает Marca.

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Сообщается, что судья Мария Тардон согласилась закрыть дело, возбужденное физическим лицом, которое было бывшим сотрудником фонда Месси. Судья постановил, что нет никаких компетентных признаков для продолжения рассмотрения.

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб перечислял средства компании Sidefloor Limited, а деньги предназначались аргентинцу и его отцу. В 2017 году фонд помощи детям Messi Foundation не задекларировал доход в размере 10 млн евро.

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