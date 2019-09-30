Барселона – Интер: Месси и Дембеле вернулись к тренировкам

Нападающие испанской Барселоны Лионель Месси и Усман Дембеле возобновили занятия с общей группой игроков.

Дуэт форвардов продолжает восстановление после травм, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок Барселоны Б обыграл всю оборону и забил невероятный гол пяткой – еще один бриллиант для Вальверде

В понедельник Месси и Дембеле провели часть тренировки "блаугранас" с основной командой. Это означает, что они могут попасть в заявку Барсы на матч Лиги чемпионов. В среду каталонцы примут миланский Интер в рамках 2-го тура группового этапа главного еврокубка.

К слову, сезон 2019/20 пока складывается не слишком удачно для Лионеля Месси и Усмана Дембеле. Из-за различных повреждений они сыграли только по 2 матча в чемпионате Испании.

Ciutat Esportiva



Leo #Messi y @Dembouz train for part of the session with the group



#ForçaBarça pic.twitter.com/2MD1bITXnX — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2019

Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікенду