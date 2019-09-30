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Барселона – Интер: Месси и Дембеле вернулись к тренировкам

20:10 69 Читати українською
Барселона – Интер: Месси и Дембеле вернулись к тренировкам
Месси и Дембеле / ФК Барселона

Нападающие испанской Барселоны Лионель Месси и Усман Дембеле возобновили занятия с общей группой игроков.

 

Дуэт форвардов продолжает восстановление после травм, сообщает официальный сайт клуба.

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В понедельник Месси и Дембеле провели часть тренировки "блаугранас" с основной командой. Это означает, что они могут попасть в заявку Барсы на матч Лиги чемпионов. В среду каталонцы примут миланский Интер в рамках 2-го тура группового этапа главного еврокубка.

К слову, сезон 2019/20 пока складывается не слишком удачно для Лионеля Месси и Усмана Дембеле. Из-за различных повреждений они сыграли только по 2 матча в чемпионате Испании.

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