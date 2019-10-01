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Мессі уникнув покарання у справі щодо звинувачень у шахрайстві

13:22 168 Читать на русском
Мессі уникнув покарання у справі щодо звинувачень у шахрайстві
Ліонель Мессі / Reuters

Форвард Барселони Ліонель Мессі визнаний невинним у справі щодо шахрайства та ухилення від сплати податків.

Національна судова колегія Іспанії вирішила закрити справу проти нападника Барселони Ліонеля Мессі щодо ухилення від сплати податків, шахрайства і відмивання грошей, повідомляє Marca.

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Повідомляється, що суддя Марія Тардон погодилась закрити справу, порушену фізичною особою, яка була колишнім співробітником фонду Мессі. Суддя постановила, що немає ніяких компетентних ознак для продовження розгляду.

Раніше з'явилася інформація про те, що каталонський клуб перераховував кошти компанії Sidefloor Limited, а гроші призначалися аргентинцю та його батьку. У 2017 році фонд допомоги дітям Messi Foundation не задекларував дохід в розмірі 10 млн євро.

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