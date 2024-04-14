В поединке 9-го тура МЛС Интер Майами на выезде перестрелял Спортинг Канзас-Сити (3:2). Читайте отчет об игре и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 9-й тур

Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 2:3

Голы: Томми, 6, 58 – Гомес, 18, Месси, 51, Суарес, 71

Сын Месси забил 5 голов в одном матче – видео шедевров в стиле отца

Интер Майами наконец сумел изменить безвыигрышную статистику, которая длилась 6 матчей и одержал победу над Спортингом из Канзас-Сити, реабилитировавшись за вылет из Кубка чемпионов. Сергей Кривцов снова не попал в заявку "цапель" – украинец продолжает находиться в лазарете команды. Зато в основе вышли главные звезды – Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Хозяева забили уже в начале встречи, но на перерыв команды ушли при ничейном счете. После отдыха Месси мощным ударом под перекладину вывел Интер вперед, но практически сразу Спортинг сравнял. В середине тайма благодаря ошибке защиты Суарес легко замкнул прострел на дальней штанге и принес победу своей команде.

В итоге, Интер набрал 15 очков и вышел на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Месси и Ко вылетели из Кубка чемпионов – легенду Барселоны удалили, Кривцов пропустил ответный матч