У поєдинку 9-го туру МЛС Інтер Маямі на виїзді перестріляв Спортінг Канзас-Сіті (3:2). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 9-й тур

Спортінг Канзас-Сіті – Інтер Маямі – 2:3

Голи: Томмі, 6, 58 – Гомес, 18, Мессі, 51, Суарес, 71

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Інтер Маямі нарешті зумів змінити безвиграшну статистику, яка тривала 6 матчів, і здобув перемогу над Спортінгом з Канзас-Сіті, реабілітувавшись за виліт з Кубка чемпіонів. Сергій Кривцов знову не потрапив до заявки "чапель" – українець продовжує перебувати в лазареті команди. Натомість в основі вийшли головні зірки – Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Жорді Альба та Серхіо Бускетс.

Господарі забили вже на початку зустрічі, але на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Після відпочинку Мессі потужним ударом під поперечину вивів Інтер вперед, але практично одразу Спортінг зрівняв. В середині тайму завдяки помилці захисту Суарес легко замкнув простріл на дальній стійці і приніс перемогу своїй команді.

Як наслідок, Інтер набрав 15 очок і вийшов на першу сходинку турнірної таблиці Східної конференції.

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