Сын Месси забил 5 голов в одном матче – видео шедевров в стиле отца
06:00 - Читати українською
Сын Лионеля Месси Матео развлекается в академии Интера Майами.
Средний сын аргентинца, Матео, занимается в академии клуба из Флориды и уже восхищает зрителей своими навыками.
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В матче академии Интера Майами 9-летний мальчик забил пять голов за свою команду. Один из мячей он переправил в ворота со штрафного и отпраздновал в стиле своего отца, отправив воздушный поцелуй.
Напомним, что у Лионеля Месси с Антонеллой Рокуццо трое сыновей – Тьяго, Матео и Чиро.
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