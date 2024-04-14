Средний сын аргентинца, Матео, занимается в академии клуба из Флориды и уже восхищает зрителей своими навыками.

Наставник Месси и Ко назвал роковой эпизод, который повлек вылет из Кубка чемпионов: "Думаю, это то, что нас убило"

В матче академии Интера Майами 9-летний мальчик забил пять голов за свою команду. Один из мячей он переправил в ворота со штрафного и отпраздновал в стиле своего отца, отправив воздушный поцелуй.

Напомним, что у Лионеля Месси с Антонеллой Рокуццо трое сыновей – Тьяго, Матео и Чиро.

Верон б'є на сполох: у Аргентині щодня рвуть "хрести", травмованих – десятки за три місяці. Що кажуть лікарі?