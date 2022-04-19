Перед гостевым поединком 33-го тура против Анже отсутствуют 9 игроков, информирует официальный сайт столичного гранда.

ПСЖ хочет избавиться от друзей Месси

Неймар будет отбывать дисквалификацию за перебор желтых, а у Месси воспаление ахилового сухожилия. В лазарете ПСЖ находятся еще 7 игроков – Верратти, Кимпембе, Эррера, Курзава, Дракслер, Паредес и Диалло. В общей сложности 9 потерь, из которых почти выходит звездная команда.

ПСЖ может де-юре стать чемпионом Франции. Для этого подопечным Почеттино нужно сыграть против Анже лучше, чем Марсель сыграет против Нанта. Оба матча состоятся завтра, начало в 22:00.

ПСЖ переиграл Марсель в дерби – Мбаппе и Неймар приносят победу, Месси без гола