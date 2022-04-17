Центральный поединок 32 тура чемпионата Франции между ПСЖ и Марселем завершился минимальной победой парижан. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2021/22, 32-й тур

ПСЖ – Марсель – 2:1

Голы: Неймар, 12, Мбаппе, 45+4, (пен.) – Чалета-Цар, 31

Программу 32 тура чемпионата Франции завершал поединок между ПСЖ и Марселем. Предыдущая встреча завершилась без голов и запомнилась скандальным поведением провансальцев. В сегодняшнем же матче парижане вышли вперед на 12 минуте – Неймар отличился голом после передачи Верратти.

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До перерыва Марсель отыгрался благодаря голу Чалеты-Цара. Впрочем, ПСЖ забил до перерыва еще дважды. Гол Месси, правда, отменили из-за офсайда, а вот Мбаппе в компенсированное время к первому тайму принес парижанам победу. Во втором тайме команды даже обменялись голами, но оба были отменены из-за офсайда. Появился на поле и Серхио Рамос на 88-й минуте, чем помог удержать победный счет.

Таким образом, ПСЖ набрал 74 очка и оторвался от второго Марселя, у которого осталось 59 пунктов.

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